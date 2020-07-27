Сильна злива з грозою накрила Франківськ: вулиці міста "попливли" – фото, відео
Надвечір 27 липня страшна негода накрила Івано-Франківськ. Містом пройшла сильна злива з грозою. У підсумку затопило низку вулиць у середмісті Франківська та вони буквально "попливли".
Негода 27 липня у Франківську: що відомо
Вулиці затопило настільки, що деякими з них пройти було просто неможливо. Вода сягала 20 – 30 сантиметрів, пише місцеве видання "Галицький кореспондент".
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За словами журналістів, ливневі каналізації̈ не зуміли впоратися з таким напором дощу. А частину з них забито брудом і сміттям.
Внаслідок зливи найбільше постраждала вулиця Шевченка. Також вода затопила окремі ділянки вулиць Надрічної (не було проїзду під пасічнянським мостом), Північний Бульвар, Любомира Гузара, Блавацького.
Наслідки зливи з градом у Івано-Франківську 27 липня (Фото: "Галицький кореспондент, ДСНС, телеграм-канал "112. Івано-Франківськ)
Коментар ДСНС
У ДСНС України повідомили, що внаслідок зливи підтопило підвальні приміщення за такими адресами:
- Площа Міцкевича (кафе);
- вулиця Князя Данила, (реабілітаційний центр);
- вулиця Бельведерська (офісне приміщення).
Рятувальники додали, що до них продовжують надходити повідомлення про підтоплення. Також на деяких вулицях ускладнено рух. Працівники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків негоди.
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Дивіться відео негоди та її наслідків у Івано-Франківську 27 липня
Сильний град випав і в області
Також негода пройшла й територією Івано-Франківської області. Зокрема, злива з градом випали на території Богородчанського району. У результаті пошкодило урожай, інформує Фіртка.
Також видання опублікувало відповідні відео.