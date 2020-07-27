Надвечір 27 липня страшна негода накрила Івано-Франківськ. Містом пройшла сильна злива з грозою. У підсумку затопило низку вулиць у середмісті Франківська та вони буквально "попливли".

Негода 27 липня у Франківську: що відомо

Вулиці затопило настільки, що деякими з них пройти було просто неможливо. Вода сягала 20 – 30 сантиметрів, пише місцеве видання "Галицький кореспондент".

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За словами журналістів, ливневі каналізації̈ не зуміли впоратися з таким напором дощу. А частину з них забито брудом і сміттям.

Внаслідок зливи найбільше постраждала вулиця Шевченка. Також вода затопила окремі ділянки вулиць Надрічної (не було проїзду під пасічнянським мостом), Північний Бульвар, Любомира Гузара, Блавацького.

Наслідки зливи з градом у Івано-Франківську 27 липня (Фото: "Галицький кореспондент, ДСНС, телеграм-канал "112. Івано-Франківськ)

Коментар ДСНС

У ДСНС України повідомили, що внаслідок зливи підтопило підвальні приміщення за такими адресами:

Площа Міцкевича (кафе);

вулиця Князя Данила, (реабілітаційний центр);

вулиця Бельведерська (офісне приміщення).

Рятувальники додали, що до них продовжують надходити повідомлення про підтоплення. Також на деяких вулицях ускладнено рух. Працівники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків негоди.

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Дивіться відео негоди та її наслідків у Івано-Франківську 27 липня

Сильний град випав і в області

Також негода пройшла й територією Івано-Франківської області. Зокрема, злива з градом випали на території Богородчанського району. У результаті пошкодило урожай, інформує Фіртка.

Також видання опублікувало відповідні відео.

Зауважимо! З детальнішим прогнозом погоди на 27 липня можете ознайомитися за цим посиланням.