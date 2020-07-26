Погода в Україні у понеділок, 27 липня, буде спекотною, однак західні регіони вже традиційно потерпатимуть від дощів. Грозові дощі також можливі й у південних областях нашої країни.

Максимальну температуру синоптики прогнозують у Миколаєві – там стовпчики термометрів покажуть +31...+33 градуси. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні дощі освіжатимуть повітря на 3 – 5 градусів. Стовпчики термометрів там покажуть +23...+25 градусів. На Сході буде значно тепліше, можливі невеличкі опади. Температура у східних регіонах буде у межах +28...+30 градусів. Вітер буде зі сходу, невеликий або помірний.

У південних регіонах термометри покажуть +26...+28 градусів, палюче сонце інколи ховатиметься за хмарами. Синоптики попереджають про дощі з грозами. А от на півночі України повітря прогріється до +29...+31 градуса.

У Київ з 27 липня заходить спека, передбачається до +30...+32 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 27 липня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – +27…+29

Вінниця – +29…+31

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +29…+31

Суми – +28…+30

Полтава – +29…+31

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +29…+31

Харків – +29…+31

Київ – +30…+32



Прогноз погоди в Україні на 27 липня від Укргідрометцентру