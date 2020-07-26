Прогноз погоди на 27 липня: в Україну йде спека, але на Заході дощитиме
Погода в Україні у понеділок, 27 липня, буде спекотною, однак західні регіони вже традиційно потерпатимуть від дощів. Грозові дощі також можливі й у південних областях нашої країни.
Максимальну температуру синоптики прогнозують у Миколаєві – там стовпчики термометрів покажуть +31...+33 градуси. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Важливо Негода та пожежна небезпека: синоптики розповіли про погоду на вихідних
На Західній Україні дощі освіжатимуть повітря на 3 – 5 градусів. Стовпчики термометрів там покажуть +23...+25 градусів. На Сході буде значно тепліше, можливі невеличкі опади. Температура у східних регіонах буде у межах +28...+30 градусів. Вітер буде зі сходу, невеликий або помірний.
У південних регіонах термометри покажуть +26...+28 градусів, палюче сонце інколи ховатиметься за хмарами. Синоптики попереджають про дощі з грозами. А от на півночі України повітря прогріється до +29...+31 градуса.
У Київ з 27 липня заходить спека, передбачається до +30...+32 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 27 липня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +25…+27
Житомир – +27…+29
Вінниця – +29…+31
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +29…+31
Суми – +28…+30
Полтава – +29…+31
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +29…+31
Харків – +29…+31
Київ – +30…+32