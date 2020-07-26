Прогноз погоды на 27 июля: в Украину идет жара, но на Западе дожди
Погода в Украине в понедельник, 27 июля, будет жаркой, однако западные регионы уже традиционно будут страдать от дождей. Грозовые дожди также возможны и в южных областях нашей страны.
Максимальную температуру синоптики прогнозируют в Николаеве – там столбики термометров покажут +31...+33 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине дожди будут освежать воздух на 3 – 5 градусов. Столбики термометров там покажут +23...+25 градусов. На востоке будет значительно теплее, возможны небольшие осадки. Температура в восточных регионах будет в пределах +28...+30 градусов. Ветер будет с востока, небольшой или умеренный.
В южных регионах термометры покажут +26...+28 градусов, палящее солнце иногда будет прятаться за облаками. Синоптики предупреждают о дождях с грозами. А вот на севере Украины воздух прогреется до +29...+31 градуса.
В Киев с 27 июля заходит жара, предполагается до +30...+32 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 27 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +27...+29
Винница – +29...+31
Одесса – +29...+31
Николаев – +31...+33
Херсон – +30...+32
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +29...+31
Суммы – +28...+30
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +28...+30
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +30...+32