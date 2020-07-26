Погода в Украине в понедельник, 27 июля, будет жаркой, однако западные регионы уже традиционно будут страдать от дождей. Грозовые дожди также возможны и в южных областях нашей страны.

Максимальную температуру синоптики прогнозируют в Николаеве – там столбики термометров покажут +31...+33 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Важно Непогода и пожарная опасность: синоптики рассказали о погоде на выходных

На Западной Украине дожди будут освежать воздух на 3 – 5 градусов. Столбики термометров там покажут +23...+25 градусов. На востоке будет значительно теплее, возможны небольшие осадки. Температура в восточных регионах будет в пределах +28...+30 градусов. Ветер будет с востока, небольшой или умеренный.

В южных регионах термометры покажут +26...+28 градусов, палящее солнце иногда будет прятаться за облаками. Синоптики предупреждают о дождях с грозами. А вот на севере Украины воздух прогреется до +29...+31 градуса.

В Киев с 27 июля заходит жара, предполагается до +30...+32 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 27 июля, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +29...+31

Одесса – +29...+31

Николаев – +31...+33

Херсон – +30...+32

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Суммы – +28...+30

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +30...+32



Прогноз погоди в Україні на 27 липня від Укргідрометцентру