Вечером 27 июля страшная непогода накрыла Ивано-Франковск. По городу прошел сильный ливень с грозой. В итоге затопило ряд улиц в центре Франковска и они буквально "поплыли".

Непогода 27 июля во Франковске: что известно

Улицы затопило настолько, что некоторым из них пройти было просто невозможно. Вода достигала 20 – 30 сантиметров, пишет местное издание "Галицкий корреспондент".

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По словам журналистов, ливневые канализации не сумели справиться с таким напором дождя. А часть из них забита грязью и мусором.

В результате ливня больше всего пострадала улица Шевченко. Также вода затопила отдельные участки улиц Приречной (не было проезда под пасечнянским мостом), Северный Бульвар, Любомира Гузара, Блавацкого.

Последствия ливня с градом в Ивано-Франковске 27 июля (Фото: "Галицкий корреспондент, ГСЧС, телеграм-канал "112. Ивано-Франковск)

Комментарий ГСЧС

В ГСЧС Украины сообщили, что в результате ливня подтопило подвальные помещения по следующим адресам:

Площадь Мицкевича (кафе);



улица Князя Даниила, (реабилитационный центр);



улица Бельведерская (офисное помещение).

Спасатели добавили, что к ним продолжают поступать сообщения о подтоплении. Также на некоторых улицах затруднено движение. Работники ГСЧС работают над ликвидацией последствий непогоды.

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Смотрите видео непогоды и ее последствий в Ивано-Франковске 27 июля

Сильный град выпал и в области

Также непогода прошла и по территории Ивано-Франковской области. В частности, ливень с градом выпали на территории Богородчанского района. В результате повредило урожай, информирует Фиртка.

Также издание опубликовало соответствующие видео.

Заметим! С подробным прогнозом погоды на 27 июля можете ознакомиться по этой ссылке.