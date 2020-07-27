Мощный ливень в курортном Бердянске: город оправляется после ночной грозы – фото
Ночью 27 июля Бердянск накрыл сильный ливень с грозой и шквальным ветром. Из-за непогоды затопило улицы города, произошли массовые отключения электричества.
Коммунальщики целый день преодолевают последствия непогоды. Об этом сообщает местное издание "Бердянск 24".
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Что известно о последствиях ливня в Бердянске
Часть центра города осталась без электроэнергии. В частности, обесточены следующие районы:
- Коса,
- Военный городок
- Частично Нагорная часть в районе улицы Софиевской.
Нижняя часть Западного проспекта, частично улица Итальянская и проспект Труда затоплены водой. Проезд транспорта затруднен.
Затопленный Бердянск / Фото "Бердянск 24"
Видео затопленного Бердянска:
Еще одно видео из Бердянска, где затопило улицы: