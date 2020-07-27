Сильна злива в курортному Бердянську: місто оговтується після нічної грози – фото, відео
Вночі 27 липня Бердянськ накрила потужна злива з грозою та шквальним вітром. Через негоду затопило вулиці міста, сталися масові відключення електрики.
Комунальники цілий день долають наслідки негоди. Про це повідомляє місцеве видання "Бердянськ 24".
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Що відомо про наслідки зливи в Бердянську
Частина центру міста залишилась без електроенергії. Зокрема, знеструмлено наступні райони:
- Косу,
- Військове містечко
- Частково Нагірну частину в районі вулиці Софіївської.
Нижню частину Західного проспекту, частково вулицю Італійську та проспект Праці затоплено водою. Проїзд транспорту ускладнено.
Затоплений Бердянськ / Фото "Бердянськ 24"
Відео затопленого Бердянська:
Ще одне відео з Бердянська, де затопило вулиці: