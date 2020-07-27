Вночі 27 липня Бердянськ накрила потужна злива з грозою та шквальним вітром. Через негоду затопило вулиці міста, сталися масові відключення електрики.

Комунальники цілий день долають наслідки негоди. Про це повідомляє місцеве видання "Бердянськ 24". Актуально У курортній Кирилівці вирувала негода: відео затоплень і шторму Що відомо про наслідки зливи в Бердянську Частина центру міста залишилась без електроенергії. Зокрема, знеструмлено наступні райони: Косу,

Військове містечко

Частково Нагірну частину в районі вулиці Софіївської. Нижню частину Західного проспекту, частково вулицю Італійську та проспект Праці затоплено водою. Проїзд транспорту ускладнено. Затоплений Бердянськ / Фото "Бердянськ 24" Відео затопленого Бердянська: Ще одне відео з Бердянська, де затопило вулиці: