Погода в Україні у вівторок, 28 липня, буде сонячною й теплою на майже території України. Подекуди температура повітря підійматиметься до +33 градусів.

Найтеплішими регіонами країни традиційно будуть Схід і Південь України, де середня температура впродовж дня буде на рівні +27...+33 градуси. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Дещо холодніше буде в Центрі України – +27...+31 градус. Водночас відносно "найхолоднішим" буде Захід країни, там температура не підійматиметься й до +30 градусів – +25...+29 градусів.

Дощитиме лише 5 південно-східних регіонах країни – Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях, а також в Автономній Республіці Крим. Там дощі очікуються як вдень, так і вночі.

У Києві опадів не очікується зовсім. Температура повітря буде на рівні +29...+31 градус і лише вітер буде дещо сильнішим, ніж зазвичай – 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря в містах України у вівторок, 27 липня

Ужгород – +26…+28

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +25…+27

Рівне – +26…+28

Житомир – +27…+29

Вінниця – +29…+31

Одеса – +31…+33

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +28…+30

Суми – +29…+31

Полтава – +30…+32

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +31…+33

Харків – +30…+32

Київ – +29…+31



Прогноз погоди на вівторок, 28 липня, від Укргідрометцентру