Прогноз погоди на 28 липня: в Україні переважно буде сонячно й тепло
Погода в Україні у вівторок, 28 липня, буде сонячною й теплою на майже території України. Подекуди температура повітря підійматиметься до +33 градусів.
Найтеплішими регіонами країни традиційно будуть Схід і Південь України, де середня температура впродовж дня буде на рівні +27...+33 градуси. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Дещо холодніше буде в Центрі України – +27...+31 градус. Водночас відносно "найхолоднішим" буде Захід країни, там температура не підійматиметься й до +30 градусів – +25...+29 градусів.
Дощитиме лише 5 південно-східних регіонах країни – Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях, а також в Автономній Республіці Крим. Там дощі очікуються як вдень, так і вночі.
У Києві опадів не очікується зовсім. Температура повітря буде на рівні +29...+31 градус і лише вітер буде дещо сильнішим, ніж зазвичай – 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря в містах України у вівторок, 27 липня
Ужгород – +26…+28
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +25…+27
Рівне – +26…+28
Житомир – +27…+29
Вінниця – +29…+31
Одеса – +31…+33
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +28…+30
Суми – +29…+31
Полтава – +30…+32
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +31…+33
Харків – +30…+32
Київ – +29…+31
Прогноз погоди на вівторок, 28 липня, від Укргідрометцентру