Погода в Украине во вторник, 28 июля, будет солнечной и теплой почти на всей территории Украины. Кое-где температура воздуха будет подниматься до +33 градусов.

Самыми теплыми регионами страны традиционно будут Восток и Юг Украины, где средняя температура в течение дня будет на уровне +27 ... +33 градуса. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

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Немного холоднее будет в центре Украины – +27 ... +31 градус. В то же время относительно "холодным" будет Запад страны, там температура не будет подниматься и до +30 градусов – +25 ... +29 градусов.

Дождливо будет только 5 юго-восточных регионах страны – Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Автономной Республике Крым. Там дожди ожидаются как днем, так и ночью.

В Киеве осадков не ожидается вовсе. Температура воздуха будет на уровне +29 ... +31 градус и только ветер будет несколько сильнее, чем обычно – 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в городах Украины в вторником, 27 июля

Ужгород – +26…+28

Львов – +27…+29

Ивано-Франковск – +26…+28

Тернополь – +26…+28

Черновцы – +26…+28

Хмельницкий – +27…+29

Луцк – +25…+27

Ровно – +26…+28

Житомир – +27…+29

Винница – +29…+31

Одесса – +31…+33

Николаев – +31…+33

Херсон – +28…+30

Симферополь – +27…+29

Кропивницкий – +30…+32

Черкассы – +29…+31

Чернигов – +28…+30

Сумы – +29…+31

Полтава – +30…+32

Днепр – +31…+33

Запорожье – +29…+31

Донецк – +29…+31

Луганск – +31…+33

Харьков – +30…+32

Киев – +29…+31



Прогноз погоды на вторник, 28 июля, от Укргидрометцентра