Прогноз погоды на 28 июля: в Украине преимущественно будет солнечно и тепло
Погода в Украине во вторник, 28 июля, будет солнечной и теплой почти на всей территории Украины. Кое-где температура воздуха будет подниматься до +33 градусов.
Самыми теплыми регионами страны традиционно будут Восток и Юг Украины, где средняя температура в течение дня будет на уровне +27 ... +33 градуса. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
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Немного холоднее будет в центре Украины – +27 ... +31 градус. В то же время относительно "холодным" будет Запад страны, там температура не будет подниматься и до +30 градусов – +25 ... +29 градусов.
Дождливо будет только 5 юго-восточных регионах страны – Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Автономной Республике Крым. Там дожди ожидаются как днем, так и ночью.
В Киеве осадков не ожидается вовсе. Температура воздуха будет на уровне +29 ... +31 градус и только ветер будет несколько сильнее, чем обычно – 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха в городах Украины в вторником, 27 июля
Ужгород – +26…+28
Львов – +27…+29
Ивано-Франковск – +26…+28
Тернополь – +26…+28
Черновцы – +26…+28
Хмельницкий – +27…+29
Луцк – +25…+27
Ровно – +26…+28
Житомир – +27…+29
Винница – +29…+31
Одесса – +31…+33
Николаев – +31…+33
Херсон – +28…+30
Симферополь – +27…+29
Кропивницкий – +30…+32
Черкассы – +29…+31
Чернигов – +28…+30
Сумы – +29…+31
Полтава – +30…+32
Днепр – +31…+33
Запорожье – +29…+31
Донецк – +29…+31
Луганск – +31…+33
Харьков – +30…+32
Киев – +29…+31
Прогноз погоды на вторник, 28 июля, от Укргидрометцентра