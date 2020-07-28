В Хмельницкой области сильный ливень и ураган нанесли удар по областному центру. Из-за непогоды улицы города затопило, а сильный ветер повалил деревья и даже электроопоры.

Непогода в Хмельницком 27 июля

Фото и видео последствий непогоды в Хмельницкой области 27 июля очевидцы публиковали в интернете, пишет 24 канал.

Обратите внимание Прогноз погоды на 28 июля: в Украине преимущественно будет солнечно и тепло

Непогода в Хмельницком: фото из соцсетей

Последствия бури и ливней в Хмельницком: смотрите видео из соцсетей

Также известно, что в нескольких многоэтажках после молний и грома погас свет. Коммунальщики говорят, что произошел обрыв на высоковольтной линии. А из-за отсутствия электричества не подают и воду.

Не радовала погода украинцев и в других регионах

Запорожье

В курортном поселке Кирилловка погода в последние дни не способствует комфортному отдыху. Мощная гроза там прошла и 26 июля – буквально за считанные минуты улицы превратились в реки. Подробнее – по ссылке.

Ночью 27 июля Бердянск накрыл мощный ливень с грозой и шквальным ветром. Из-за непогоды затопило улицы города, случились массовые отключения электричества. Коммунальщики целый день преодолевали последствия непогоды.

Закарпатье

Закарпатскую область 27 июля накрыли мощные грозы с ливнями. В результате непогоды произошло поднятие уровня воды в горных реках. Спасатели до сих пор устанавливают последствия и масштабы разрушений.

Ивано-Франковщина