Вдень 30 липня буревій і злива раптово накрили Сторожинецький район, що у Чернівецькій області. У близько 30 будинків сильний вітер пошкодив дах, 9 сіл залишилися без електрики.

Сильній вітер зніс частину даху у сільській раді та школі, повідомляють у Чернівецькій облдержадміністрації.

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Чи не найбільше постраждало село Старі Бросківці у Сторожинецькому районі: там вітер пошкодив дахи 30 приватних будинків.

Як розповів голова Сторожинецької районної ради Дмитро Балінов на своїй фейсбук-сторінці, вітер буквально зніс лісову посадку.

Замість дерев з кронами – тільки одні патички. Майже на всіх дорогах шматки шиферу, по узбіччях – залишки дахів з будинків, цілі фрагменти лагів з прикрученою до них металочерепицею,

– написав він.

Зараз депутати сільської ради спільно з членами виконкому обстежують житлові будинки, роблять акти, фіксують нанесені збитки.

В селі працюють рятувальники, електрики, газовики, ліквідовуючи наслідки. Є чимало поламаних дерев'яних електроопор, і чимало повалених бетонних стовпів, написав Дмитро Балінов.

Негода на Буковині 30 липня наробила лиха / Фото Чернівецької ОДА