Днем 30 июля ураган и ливень внезапно накрыли Сторожинецкий район, что в Черновицкой области. У около 30 домов сильный ветер повредил крышу, 9 сел остались без электричества.

Сильный ветер снес часть крыши в сельском совете и школе, сообщают в Черновицкой облгосадминистрации.

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Больше всего пострадало село Старые Бросковцы в Сторожинецком районе: там ветер повредил крыши 30 частных домов.

Как рассказал председатель Сторожинецкой районного совета Дмитрий Балинов на своей странице в фейсбук, ветер буквально снес лесную посадку.

Вместо деревьев с кронами – только одни палки. Почти на всех дорогах куски шифера, по обочинам – остатки крыш с домов, целые фрагменты лагов с прикрученной к ним металлочерепицей,

– написал он.

Сейчас депутаты сельского совета совместно с членами исполкома обследуют жилые дома, делают акты, фиксируют нанесенный ущерб.

В селе работают спасатели, электрики, газовики, ликвидируя последствия. Есть немало поломанных деревянных электроопор, и немало поваленных бетонных столбов, написал Дмитрий Балинов.

Непогода на Буковине 30 июля наделала беды / Фото Черновицкой ОГА