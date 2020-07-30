Западную Украину накрыла непогода: фото и видео
29 июля в Ровненской и Волынской области прошли сильные ливни и ураганы. Из-за непогоды затопило улицы, ветер повалил несколько десятков деревьев на дороги.
В Луцком и Гороховском районе ветер поломал деревья и повредил линии электропередач. В частности, в центре Горохова иву разорвало пополам, в результате чего дерево свалилось на припаркованные рядом авто. Никто из людей не пострадал, сообщают в ГСЧС Волыни.
Важно: Последствия непогоды: больше полусотни населенных пунктов остались без света
В Луцке спасатели убрали 16 поврежденных ветром деревьев с проезжей части на автодороге Луцк – Дубно возле сел Радомышль и Баковцы Луцкого района.
Спасатели убирают поваленные деревья на Волыни
Поваленные деревья в Луцком районе
На Ровненщине от непогоды пострадали Дубно и Острог. Улицы городов накрыл ливень. На видео видно, как прохожие пытаются перейти дорогу, которую полностью затопило.
Затопленная улица Шевченко в Дубно:
Ливень в Остроге:
Возле Ровно щенок, прячась от ливня, застрял в трубе. Собаку засыпало землей, однако спасатели успели "освободить" его.
Спасение щенка: