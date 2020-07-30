29 липня у Рівненській та Волинській області пройшли потужні зливи та буревії. Через негоду затопило вулиці, вітер повалив кілька десятків дерев на дороги.

У Луцькому та Горохівському районі вітер поламав дерева та пошкодив лінії електропередач. Зокрема в центрі Горохова вербу розірвало навпіл, внаслідок чого дерево звалилось на припарковані поруч авто. Ніхто з людей не постраждав, повідомляють у ДСНС Волині.

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У Луцьку рятувальники прибрали 16 пошкоджених вітром дерев з проїжджої частини на автошляху Луцьк – Дубно біля сіл Радомишль та Баківці Луцького району.

Рятувальники прибирають повалені дерева на Волині

Повалені дерева у Луцькому районі

На Рівненщині від негоди постраждали Дубно та Острог. Вулиці міст накрила злива. На відео видно, як, перехожі намагаються перейти дорогу, яку повністю затопило.

Затоплена вулиця Шевченка у Дубні:

Злива в Острозі:

Біля Рівного цуценя, ховаючись від зливи, застрягло у трубі. Собаку засипало землею, проте рятувальники встигли "визволити" його.

Порятунок цуценяти: