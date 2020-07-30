Дощі та грози цього літа періодично про себе нагадують. Через останні грози без світла залишилися 52 насселені пункти України.

Причинина знеструмлення – дощ, гроза та прориви вітру, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Актуально Грози та пожежна небезпека: в яких областях чекати негоду

Станом на ранок 30 липня без світла залишилися 52 населені пункти у 5 областях:

Чернігівська – 23,

Рівненська – 13,

Сумська – 10,

Волинська – 3,

Чернівецька – 3.

Напередодні в областях вирувала сильна негода. Зокрема, на Волині буревій пронісся Горохівським районом. У соцмережах користувачі повідомляють, що у селах вітер поламав дерева та пошкодив лінії електропередач. У центрі Горохова вербу розірвало навпіл і кинуло на припарковане поряд авто. Попередньо, ніхто не постраждав.

Зауважимо, що 30 липня синоптики знову прогнозують негоду та пожежну небезпеку.

Сьогодні дощі обіцяють у:

Вінницькій області,

Черкаській області,

Кіровоградській області,

Потавській області,

Харківській області.

Як поводитися під час сильних вітрів та злив: поради

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Детальний прогноз погоди на 30 липня – шукайте тут.



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