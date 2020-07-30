Наслідки негоди: понад пів сотні населених пунктів залишилися без світла
Дощі та грози цього літа періодично про себе нагадують. Через останні грози без світла залишилися 52 насселені пункти України.
Причинина знеструмлення – дощ, гроза та прориви вітру, повідомили у пресслужбі ДСНС.
Актуально Грози та пожежна небезпека: в яких областях чекати негоду
Станом на ранок 30 липня без світла залишилися 52 населені пункти у 5 областях:
- Чернігівська – 23,
- Рівненська – 13,
- Сумська – 10,
- Волинська – 3,
- Чернівецька – 3.
Напередодні в областях вирувала сильна негода. Зокрема, на Волині буревій пронісся Горохівським районом. У соцмережах користувачі повідомляють, що у селах вітер поламав дерева та пошкодив лінії електропередач. У центрі Горохова вербу розірвало навпіл і кинуло на припарковане поряд авто. Попередньо, ніхто не постраждав.
Зауважимо, що 30 липня синоптики знову прогнозують негоду та пожежну небезпеку.
Сьогодні дощі обіцяють у:
- Вінницькій області,
- Черкаській області,
- Кіровоградській області,
- Потавській області,
- Харківській області.
Як поводитися під час сильних вітрів та злив: поради
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.