Последствия непогоды: больше полусотни населенных пунктов остались без света
Дожди и грозы этим летом периодически напоминают о себе. Из-за последних гроз без света остались 52 населенных пункта Украины.
Причина обесточивания – дождь, гроза и порывы ветра, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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По состоянию на утро 30 июля без света остались 52 населенных пункта в 5 областях:
- Черниговская – 23,
- Ровненская – 13,
- Сумская – 10,
- Волынская – 3,
- Черновицкая – 3.
Накануне в областях бушевала сильная непогода. В частности, на Волыни ураган пронесся по Гороховскому району. В соцсетях пользователи сообщают, что в селах ветер поломал деревья и повредил линии электропередач. В центре Горохова вербу разорвало пополам и бросило на припаркованное рядом авто. Предварительно, никто не пострадал.
Заметим, что 30 июля синоптики снова прогнозируют непогоду и пожарную опасность.
Сегодня дожди обещают в:
- Винницкой области,
- Черкасской области,
- Кировоградской области,
- Потавской области,
- Харьковской области.
Как вести себя во время сильных ветров и ливней: советы
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания рядом с крупными деревьями, особенно тополями, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.