Дожди и грозы этим летом периодически напоминают о себе. Из-за последних гроз без света остались 52 населенных пункта Украины.

Причина обесточивания – дождь, гроза и порывы ветра, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Актуально Грозы и пожарная опасность: в каких областях ждать непогоду

По состоянию на утро 30 июля без света остались 52 населенных пункта в 5 областях:

Черниговская – 23,

Ровненская – 13,

Сумская – 10,

Волынская – 3,

Черновицкая – 3.

Накануне в областях бушевала сильная непогода. В частности, на Волыни ураган пронесся по Гороховскому району. В соцсетях пользователи сообщают, что в селах ветер поломал деревья и повредил линии электропередач. В центре Горохова вербу разорвало пополам и бросило на припаркованное рядом авто. Предварительно, никто не пострадал.

Заметим, что 30 июля синоптики снова прогнозируют непогоду и пожарную опасность.

Сегодня дожди обещают в:

Винницкой области,

Черкасской области,

Кировоградской области,

Потавской области,

Харьковской области.

Как вести себя во время сильных ветров и ливней: советы

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;



если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;



в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;



избегать пребывания рядом с крупными деревьями, особенно тополями, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Подробный прогноз погоды на 30 июля – ищите здесь.



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