Прогноз погоди на 30 липня: на Україну насувається холодний фронт, випадуть дощі з грозами
Погода в Україні у четвер, 30 липня, буде доволі спекотною, щоправда на півночі температура повітря трохи впаде. Опади слід очікувати у деяких західних і північних регіонах, а також у центрі. У всіх цих областях дощі супроводжуватимуться грозами.
Прогноз погоду на 30 липня від Наталки Діденко
За словами синоптика, до України йде холодний атмосферний фронт. З цієї причини на півночі спека послабне від нинішніх +30… +34 градусів до +25… +28 градусів. Про це Наталка Діденко написала у фейсбуці.
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На заході ж стовпчики термометрів, як і раніше, показуватимуть +24… +28 градусів. Не зміниться температура також на сході та півдні, однак тут ще триватиме спека. У центрі 30 липня слід очікувати високу температуру повітря – до +29… +33 градусів. Хіба на Вінниччині трохи буде нижче – +28… +29 градусів.
Щодо опадів, то короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами та градом є найбільш ймовірними в західних областях України, подекуди на півночі, у Харківській області. А пізно ввечері у четвер дійдуть до центральної частини. На півдні, у Луганській та Донецькій областях – суха погода.
Київ 30 липня вже опиниться в тилу фронту, тому спека тут також послабне. Впродовж дня у четвер у столиці слід очікувати +26… +28 градусів. Крім того, час від часу упродовж дня дощитиме.
Що кажуть в Українському гідрометцентрі про погоду 30 липня
За даними синоптиків, найхолодніше у четвер буде в західних областях – тут температура підніметься до +25… +27 градусів. А найспекотніше буде на Херсонщині та Миколаївщині – +32.. +34 градуси. У середньому в Україні температура становитиме +29.. +31 градус.
Дощі з грозами слід очікувати у Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській і Сумській областях. На решті території – сонячно та сухо. Вітер дутиме з північного та з південного заходу зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
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Ужгород – +26…+28
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +29…+31
Одеса – +31…+33
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +31…+33
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +29…+31
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +31…+33
Харків – +31…+33
Київ – +26…+28
Прогноз погоди в Україні на 30 липня від Укргідрометцентру