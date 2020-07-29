Погода в Україні у четвер, 30 липня, буде доволі спекотною, щоправда на півночі температура повітря трохи впаде. Опади слід очікувати у деяких західних і північних регіонах, а також у центрі. У всіх цих областях дощі супроводжуватимуться грозами.

Прогноз погоду на 30 липня від Наталки Діденко

За словами синоптика, до України йде холодний атмосферний фронт. З цієї причини на півночі спека послабне від нинішніх +30… +34 градусів до +25… +28 градусів. Про це Наталка Діденко написала у фейсбуці.

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На заході ж стовпчики термометрів, як і раніше, показуватимуть +24… +28 градусів. Не зміниться температура також на сході та півдні, однак тут ще триватиме спека. У центрі 30 липня слід очікувати високу температуру повітря – до +29… +33 градусів. Хіба на Вінниччині трохи буде нижче – +28… +29 градусів.

Щодо опадів, то короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами та градом є найбільш ймовірними в західних областях України, подекуди на півночі, у Харківській області. А пізно ввечері у четвер дійдуть до центральної частини. На півдні, у Луганській та Донецькій областях – суха погода.

Київ 30 липня вже опиниться в тилу фронту, тому спека тут також послабне. Впродовж дня у четвер у столиці слід очікувати +26… +28 градусів. Крім того, час від часу упродовж дня дощитиме.

Що кажуть в Українському гідрометцентрі про погоду 30 липня

За даними синоптиків, найхолодніше у четвер буде в західних областях – тут температура підніметься до +25… +27 градусів. А найспекотніше буде на Херсонщині та Миколаївщині – +32.. +34 градуси. У середньому в Україні температура становитиме +29.. +31 градус.

Дощі з грозами слід очікувати у Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській і Сумській областях. На решті території – сонячно та сухо. Вітер дутиме з північного та з південного заходу зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

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Температура повітря в містах України у четвер, 30 липня

Ужгород – +26…+28

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +29…+31

Одеса – +31…+33

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +31…+33

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +29…+31

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +31…+33

Харків – +31…+33

Київ – +26…+28



Прогноз погоди в Україні на 30 липня від Укргідрометцентру