Погода в Украине в четверг, 30 июля, будет достаточно жаркой, правда на севере температура воздуха немного упадет. Осадки следует ожидать в некоторых западных и северных регионах, а также в центре. Во всех этих областях дожди будут сопровождаться грозами.

Прогноз погоды на 30 июля от Натальи Диденко

По словам синоптика, в Украину идет холодный атмосферный фронт. По этой причине на севере жара ослабеет от нынешних +30 ... +34 градусов до +25 ... + 28 градусов. Об этом Наталья Диденко написала в Фейсбуке.

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На западе же столбики термометров, по-прежнему показывать + 24 ... + 28 градусов. Не изменится температура также на востоке и юге, однако здесь еще продлится жара. В центре 30 июля следует ожидать высокой температуры воздуха – до + 29 ... + 33 градусов. Разве в Винницкой немного будет ниже – + 28 ... + 29 градусов.

По осадков, то кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом наиболее вероятными в западных областях Украины, где-то на севере, в Харьковской области. А поздно вечером в четверг придут к центральной части. На юге, в Луганской и Донецкой областях – сухая погода.

Киев 30 июля уже окажется в тылу фронта, поэтому жара здесь также ослабнет. В течение дня в четверг в столице следует ожидать + 26 ... + 28 градусов. Кроме того, время от времени в течение дня дождь.

Что говорят в Украинском гидрометцентре о погоде 30 июля

По данным синоптиков, холодное в четверг будет в западных областях – здесь температура поднимется до + 25 ... + 27 градусов. А жаркое будет на Херсонщине и Николаевщине – +32 .. + 34 градуса. В среднем в Украине температура составит +29 .. + 31 градус.

Дожди с грозами следует ожидать в Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях. На остальной территории – солнечно и сухо. Ветер будет дуть с северной и с юго-запада со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

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Температура воздуха в городах Украины в Четверга, 30 июля

Ужгород – +26…+28

Львов – +25…+27

Ивано-Франковск – +25…+27

Тернополь – +25…+27

Черновцы – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцк – +25…+27

Ровно – +25…+27

Житомир – +26…+28

Втнница – +29…+31

Одесса – +31…+33

Николаев – +32…+34

Херсон – +32…+34

Симферополь – +29…+31

Кропивницкий – +31…+33

Черкассы – +29…+31

Чернигов – +26…+28

Сумы – +26…+28

Полтава – +29…+31

Днепр – +31…+33

Запорожье – +31…+33

Донецк – +31…+33

Луганск – +31…+33

Харьков – +31…+33

Киев – +26…+28

Прогноз погоды в Украине на 30 июля от Укргидрометцентра