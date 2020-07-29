Прогноз погоды на 30 июля: на Украину надвигается холодный фронт, пройдут дожди с грозами
Погода в Украине в четверг, 30 июля, будет достаточно жаркой, правда на севере температура воздуха немного упадет. Осадки следует ожидать в некоторых западных и северных регионах, а также в центре. Во всех этих областях дожди будут сопровождаться грозами.
Прогноз погоды на 30 июля от Натальи Диденко
По словам синоптика, в Украину идет холодный атмосферный фронт. По этой причине на севере жара ослабеет от нынешних +30 ... +34 градусов до +25 ... + 28 градусов. Об этом Наталья Диденко написала в Фейсбуке.
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На западе же столбики термометров, по-прежнему показывать + 24 ... + 28 градусов. Не изменится температура также на востоке и юге, однако здесь еще продлится жара. В центре 30 июля следует ожидать высокой температуры воздуха – до + 29 ... + 33 градусов. Разве в Винницкой немного будет ниже – + 28 ... + 29 градусов.
По осадков, то кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом наиболее вероятными в западных областях Украины, где-то на севере, в Харьковской области. А поздно вечером в четверг придут к центральной части. На юге, в Луганской и Донецкой областях – сухая погода.
Киев 30 июля уже окажется в тылу фронта, поэтому жара здесь также ослабнет. В течение дня в четверг в столице следует ожидать + 26 ... + 28 градусов. Кроме того, время от времени в течение дня дождь.
Что говорят в Украинском гидрометцентре о погоде 30 июля
По данным синоптиков, холодное в четверг будет в западных областях – здесь температура поднимется до + 25 ... + 27 градусов. А жаркое будет на Херсонщине и Николаевщине – +32 .. + 34 градуса. В среднем в Украине температура составит +29 .. + 31 градус.
Дожди с грозами следует ожидать в Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Сумской областях. На остальной территории – солнечно и сухо. Ветер будет дуть с северной и с юго-запада со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
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Ужгород – +26…+28
Львов – +25…+27
Ивано-Франковск – +25…+27
Тернополь – +25…+27
Черновцы – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцк – +25…+27
Ровно – +25…+27
Житомир – +26…+28
Втнница – +29…+31
Одесса – +31…+33
Николаев – +32…+34
Херсон – +32…+34
Симферополь – +29…+31
Кропивницкий – +31…+33
Черкассы – +29…+31
Чернигов – +26…+28
Сумы – +26…+28
Полтава – +29…+31
Днепр – +31…+33
Запорожье – +31…+33
Донецк – +31…+33
Луганск – +31…+33
Харьков – +31…+33
Киев – +26…+28
Прогноз погоды в Украине на 30 июля от Укргидрометцентра