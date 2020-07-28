Кирилловка оправляется от последствий стихии: фото с курорта
Курортную Кирилловку, в Запорожской области, второй день подряд заливает дождями. Да так, что подтопленными остаются 10 баз отдыха.
Вода собралась на тех базах, которые расположены в низинах на расстоянии 20 – 30 метров от береговой линии. Речь о домиках на Федотовой косе, передает пресс-служба ГСЧС.
Ранее В курортной Кирилловке бушевала непогода: видео затоплений и шторма
Из-за сильного ливня там повысился уровень воды на 25 – 30 сантиметров. Спасатели продолжают откачивать с территорий баз отдыха воду с помощью мотопомп.
В целом для ликвидации последствий непогоды привлекли 2 единицы техники, 5 плавающих мотопомп и 10 спасателей.
В ГСЧС добавляют: сейчас дорога между Кирилловкой и расположенным рядом селом Степок не затоплена, движение свободно.
Последствия непогоды в Кирилловке / Фото ГСЧС
Что известно о непогоде в Кирилловке:
- 27 июля из-за обильных дождей произошло подъем уровня воды на части дороги от поселка Степок к острову Бирючий.
- Спасатели с помощью гибкого троса освободили 3 автомобиля и спасли 9 человек.
- Кроме того, на одной из баз отдыха на автомобиль упало дерево, которое спасатели распилили и убрали с машины. В результате происшествия никто не пострадал.
- Из-за ливня на центральной площади в Кирилловке собралась вода. С помощью всасывающих рукавов и пожарного автомобиля спасатели откачали около 10 кубометров воды.
Смотрите также Мощный ливень в курортном Бердянске: город приходит в себя после ночной грозы – фото, видео
- Впоследствии спасатели с помощью мотопомпы откачали еще 30 кубометров воды на проспекте Приморском.
Кирилловка на карте: