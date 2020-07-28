Курортну Кирилівку, що у Запорізькій області, другий день поспіль заливає дощами. Та так, що підтопленими залишаються 10 баз відпочинку.

Вода зібралася на тих базах, котрі розташовані у низинах на відстані 20 – 30 метрів від берегової лінії. Мовиться про будиночки на Федотовій косі, передає пресслужба ДСНС.

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Через сильну зливу там підвищився рівень води на 25 – 30 сантиметрів. Рятувальники продовжують відкачувати з територій відпочинкових баз воду за допомогою мотопомп.

Загалом для ліквідації наслідків негоди залучили 2 одиниці техніки, 5 плаваючих мотопомп та 10 рятувальників.

У ДСНС додають: зараз дорога між Кирилівкою та розташованим поруч селом Степок не затоплена, рух безперешкодний.

Наслідки негоди у Кирилівці / Фото ДСНС

Що відомо про негоду у Кирилівці:

27 липня через рясні дощі сталося підняття рівня води на частині дороги від селища Степок до острова Бирючий.

Рятувальники за допомогою гнучкого троса вивільнили 3 автомобілі і врятували 9 людей.

Крім того, на одній із баз відпочинку на автомобіль впало дерево, яке рятувальники розпиляли та прибрали з машини. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Через зливу на центральній площі у Кирилівці зібралась вода. За допомогою всмоктувальних рукавів та пожежного автомобіля рятувальники відкачали близько 10 кубометрів води.

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Згодом рятувальники за допомогою мотопомпи відкачали ще 30 кубометрів води на проспекті Приморському.

Кирилівка на мапі: