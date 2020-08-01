Ураган в Донецкой области срывал крыши и разбрасывал деревья: фото и видео
Буря в Донецкой области 31 июля наделала беды – повредила дома, лишила деревни света. В поселке Великая Новоселка сорвало крышу с местной больницы, а на автомобили "скорой" попадали деревья.
Непогода в Донецкой области 31 июля: что известно
Непогода на исходе июля бурлила не только на западе Украины, но и на востоке, пишет 24 канал. В частности, в пятницу, 31 июля, в Великоновоселковском районе Донецкой области ураган повредил дома и лишил несколько деревень света.
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Сильный ураганный ветер сорвал крыши с нескольких домов, даже со здания местной больницы. Люди пишут в соцсетях, что больницу только недавно отремонтировали. Также на автомобили "скорой" попадали деревья.
Ветер погнул рекламные щиты, повалил деревья поперек десятков улиц, дорогами стало невозможно передвигаться, оборваны и линии электропередач. Фото и видео непогоды и ее последствий люди опубликовали в соцсетях.
Непогода в Донецкой и ее последствия: смотрите фото и видео из соцсетей
О непогоде в Украине в конце июле: что происходило
- Сильный ливень накрыл 31 июля Харьков: затоплены улицы в разных районах города.
- 30 июля ураган и ливень внезапно накрыли Сторожинецкий район в Черновицкой области: около 30 домов из-за сильного ветра получили повреждения крыши, 9 сел остались без электричества.
- 29 июля в Ровенской и Волынской областях прошли сильные ливни и ураганы: затоплены улицы, ветер повалил несколько десятков деревьев на дороги.
- 28 июля на Хмельнитчине сильный ливень и ураган нанесли удар по областному центру: улицы города затопило, а сильный ветер повалил деревья и даже электроопоры.
- Вечером 27 июля страшная непогода накрыла Ивано-Франковск: по городу прошел сильный ливень с грозой, затопило ряд улиц в центре – они буквально "поплыли".
- Погода в курортном поселке Кирилловка на Запорожье не способствовала отдыху: мощная гроза 26 июля буквально за минуты улицы превратила в реки.