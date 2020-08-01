Буря в Донецкой области 31 июля наделала беды – повредила дома, лишила деревни света. В поселке Великая Новоселка сорвало крышу с местной больницы, а на автомобили "скорой" попадали деревья.

Непогода в Донецкой области 31 июля: что известно

Непогода на исходе июля бурлила не только на западе Украины, но и на востоке, пишет 24 канал . В частности, в пятницу, 31 июля, в Великоновоселковском районе Донецкой области ураган повредил дома и лишил несколько деревень света.

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Сильный ураганный ветер сорвал крыши с нескольких домов, даже со здания местной больницы. Люди пишут в соцсетях, что больницу только недавно отремонтировали. Также на автомобили "скорой" попадали деревья.

Ветер погнул рекламные щиты, повалил деревья поперек десятков улиц , дорогами стало невозможно передвигаться, оборваны и линии электропередач. Фото и видео непогоды и ее последствий люди опубликовали в соцсетях.

Непогода в Донецкой и ее последствия: смотрите фото и видео из соцсетей

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