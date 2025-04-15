Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Отметим, что в сети массово публикуют кадры песчаной бури в стране.

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Песчаная буря в Ираке

На кадрах, распространенных в сети густой оранжевый туман из песка "накрыл" улицы. Кое-где почти невозможно рассмотреть небо из-за высокой концетрации песка в воздухе.

Местные СМИ сообщают, что уже начались перебои с электроснабжением, известно об отключении света. Также известно о приостановлении авиарейсов в нескольких регионах.

Песчаная буря в Ираке: смотрите видео

Указывается, что пылевые бури – распространенное явление в Ираке, однако некоторые эксперты считают, что они становятся более частыми из-за изменения климата.

Местным приходится надевать защитные маски для лица, чтобы защититься от пыли, а на улицах дежурят медики, чтобы оказать помощь тем, кто пострадал.

Ирак накрыла песчаная буря: смотрите видео

Что известно о пострадавших в результате стихии

В больнице в провинции Мутанна на юге Ирака фиксируют по меньшей мере 700 пациентов с удушьем, сообщил местный чиновник здравоохранения.

Более 250 человек доставили в больницы провинции Наджаф, а по меньшей мере 322 пациента, включая детей, отправили в больницы провинции Дивания.

Еще 530 человек сообщили о проблемах с дыханием в провинциях Ди-Кар и Басра.

Песчаная буря накрыла южные провинции Ирака оранжевым облаком, которое снизило видимость до менее чем одного километра.

Власти были вынуждены закрыть аэропорты в провинциях Наджаф и Басра.