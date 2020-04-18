Песчаная буря "надула" пустыню на Черниговщине: невероятные фото
В Центре и на Севере Украины 16 апреля поднялся сильный ветер, который местами перерос в настоящую песчаную бурю. В Черниговской области у самой границы с Россией из-за непогоды образовалась песчаная пустыня.
Об интересном явлении на Черниговщине в своем фейсбуке рассказал пользователь Андрей Дудко.
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Побывай в Сахаре, даже не выезжая из Семеновки! Аграрии возвращают нас в 1840 год, когда в Черниговской губернии было более 100 тысяч гектаров пустынь,
– пишет мужчина.
По его словам, в тот день в едва не самом северном населенном пункте Украины все было в тумане, а мощные ветры не оставили и следа от озимых, прошлогодней стерни и многолетних трав – все поля полностью распаханы.
Образована ветрами пустыня на Черниговщине: смотрите фото
Семеновка Черниговской области: карта
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