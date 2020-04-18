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      Піщана буря "надула" пустелю на Чернігівщині: неймовірні фото

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      У Чернігівській області через потужний вітер утворилася пустеля / фото з фейсбуку Андрія Дудка

      У Центрі та на Півночі України 16 квітня здійнявся потужний вітер, який місцями переріс у справжню піщану бурю. У Чернігівській області біля самого кордону з Росією через негоду утворилася піщана пустеля.

      Про цікаве явище на Чернігівщині у своєму фейсбуці розповів користувач Андрій Дудко.

      До слова Піщана буря піднялася на Київщині – в Ірпені знесло дах: фото, відео

      Побувай у Сахарі, навіть не виїжджаючи з Семенівки! Аграрії повертають нас у 1840 рік, коли у Чернігівській губернії було понад 100 тисяч гектарів пустель,
      – пише чоловік.

      За його словами, того дня у ледь не найпівнічнішому населеному пункті України усе було в тумані, а потужні вітри не залишили й сліду від озимини, минулорічної стерні й багаторічних трав – усі поля повністю розорані.

      Утворена вітрами пустеля на Чернігівщині: дивіться фото

      Семенівка Чернігівської області: карта

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Негода в Україні Новини Чернігова
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