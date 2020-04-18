Піщана буря "надула" пустелю на Чернігівщині: неймовірні фото
У Центрі та на Півночі України 16 квітня здійнявся потужний вітер, який місцями переріс у справжню піщану бурю. У Чернігівській області біля самого кордону з Росією через негоду утворилася піщана пустеля.
Про цікаве явище на Чернігівщині у своєму фейсбуці розповів користувач Андрій Дудко.
До слова Піщана буря піднялася на Київщині – в Ірпені знесло дах: фото, відео
Побувай у Сахарі, навіть не виїжджаючи з Семенівки! Аграрії повертають нас у 1840 рік, коли у Чернігівській губернії було понад 100 тисяч гектарів пустель,
– пише чоловік.
За його словами, того дня у ледь не найпівнічнішому населеному пункті України усе було в тумані, а потужні вітри не залишили й сліду від озимини, минулорічної стерні й багаторічних трав – усі поля повністю розорані.
Утворена вітрами пустеля на Чернігівщині: дивіться фото
Семенівка Чернігівської області: карта
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