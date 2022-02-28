Песков не прокомментировал вопрос, который задали ему журналисты о возможном конфликте с НАТО. Приспешник Путина не захотел отвечать.

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Одно из российских изданий сообщило, что Песков не стал отвечать на вопросы, касающиеся угрозы столкновения России и НАТО.

Без комментариев,

– ответил Песков.

Российская пропаганда не использует слово "война" – всем российским СМИ запретили использовать это слово для обозначения агрессивных военных действий России против Украины. То же касается и войны с НАТО – в понимании российской пропаганды это – "столкновение".

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