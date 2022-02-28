Пєсков не прокоментував питання, яке поставили йому журналісти про можливий конфлікт з НАТО. Поплічник Путіна не захотів відповідати.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Одне з російських видань повідомило, що Пєсков не став відповідати на питання щодо загрози зіткнення Росії та НАТО.
Без коментарів,
– відповів Пєсков.
Російська пропаганда не використовує слово "війна" – усім російським ЗМІ заборонили використовувати це слово на означення агресивних воєнних дій Росії проти України. Те саме стосується і війни з НАТО – у розумінні російської пропаганди це – "зіткнення".
Росія напала на Україну: хронологія основних подій