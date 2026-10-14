Дмитрий Песков заявил, что предложенное Дональдом Трампом перемирие не содержало конкретики. Заявление пресс-секретаря Путина цитируют российские СМИ.

Реакция на инициативу Трампа

Комментируя продолжение террора, пресс-секретарь диктатора попытался оправдать действия российских военных.

Предложенное Трампом энергетическое перемирие не было конкретизировано, поэтому нельзя говорить, будто Россия его не соблюдает,

– сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что 14 октября Минобороны страны-агрессора сообщило о поражении Дарницкой ТЭЦ-4, Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также Трипольской ТЭС в Киевской области.

Кроме того, под удар попали Харьковская ТЭЦ-5 и Змиевская теплоэлектростанция.

Президент Владимир Зеленский назвал эти обстрелы проявлением неуважения России к Америке.

Что предшествовало

Напомним, 11 октября Дональд Трамп неожиданно объявил о начале энергетического перемирия, заявив, что обе стороны якобы согласились на договоренность.

Владимир Зеленский тогда отметил, что Киев не получал информации о таких соглашениях, но готов поддержать инициативу, если Москва также прекратит атаки. Однако действия российской армии стали явным сигналом об отсутствии намерения соблюдать какие-либо договоренности.

По данным Axios, под энергетическим перемирием Дональд Трамп подразумевал прекращение взаимных ударов исключительно по нефтеперерабатывающим заводам. При этом в Украине есть только один такой объект – Кременчугский НПЗ, который россияне неоднократно атаковали с 2022 года.