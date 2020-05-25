Песков оправился от коронавируса, но будет оставаться дома

Рупор Путина – его пресс-секретарь Дмитрий Песков, 12 мая слег с коронавирусом и был госпитализирован. Чуть больше, чем через десять дней, его выписали и сказали, что он уже выздоровел.

Однако, к активной работе в обычном режиме Песков еще не будет приступать. Как сообщил он в комментарии Интерфаксу, две недели ему придется побыть дома.

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Песков добавил, что планирует постепенно возвращаться к работе. "Постепенно начну работать в домашнем режиме", – уточнил он.

Интересно, что в апреле, перед тем, как госдеятель заболел, на пиджаке Пескова журналисты заметили "блокатор вирусов", который не имеет доказанной эффективности. Он сказал, что хотя и не знает, действенный ли он, но для защиты "каждый носит все, что может".

Коронавирус у Пескова: коротко