Пєсков одужав від коронавірусу, але залишатиметься вдома

Рупор Путіна – його прессекретар Дмитро Пєсков, 12 травня зліг з коронавірусом і був шпиталізований. Трохи більше як за десь днів його виписали і сказали, що він вже одужав.

Однак, до активної роботи у звичному режимі Пєсков ще не припустипатиме. Як повідомим він у коментарі Интерфаксу, два тижні йому доведеться побути вдома.

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Пєсков додав, що планує поступово повертатися до роботи. "Поступово почну працювати в домашньому режимі", – уточнив він.

Цікаво, що у квітні, перед тим, як держдіяч захворів, на піджаку Пєскова журналісти помітили "блокатор вірусів", який не має доведеної ефективності. Він сказав, що хоч і не знає, чи він дієвий, але для захисту "кожен носить все, що може".

Коронавірус у Пєскова: коротко