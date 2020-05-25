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Пєсков одужав від коронавірусу, але залишатиметься вдома

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Дмитро Пєсков одужав від коронавірусу – новини
Пєсков одужав від коронавірусу / Фото РИА

Рупор Путіна – його прессекретар Дмитро Пєсков, 12 травня зліг з коронавірусом і був шпиталізований. Трохи більше як за десь днів його виписали і сказали, що він вже одужав.

Однак, до активної роботи у звичному режимі Пєсков ще не припустипатиме. Як повідомим він у коментарі Интерфаксу, два тижні йому доведеться побути вдома. 

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Пєсков додав, що планує поступово повертатися до роботи. "Поступово почну працювати в домашньому режимі", – уточнив він.

Цікаво, що у квітні, перед тим, як держдіяч захворів, на піджаку Пєскова журналісти помітили "блокатор вірусів", який не має доведеної ефективності. Він сказав, що хоч і не знає, чи він дієвий, але для захисту "кожен носить все, що може". 

Коронавірус у Пєскова: коротко

  • 12 травня Дмитро Пєсков повідомив, що заразився коронавірусом і шпиталізований.
  • Дружина Пєскова фігуристка Тетяна Навка також захворіла на COVID-19. 
  • Стан Пєскова був складніший, ніж у його дружини. Навка вилікувалася і залишила лікарню раніше чоловіка.
  • Пізніше стало відомо, що у Пєскова була двостороння пневмонія. 
Автор: Вероніка Климська
Теги: Коронавірус COVID-19 Володимир Путін Новини Росії Новини політики
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