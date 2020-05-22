Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

У Путіна серйозні проблеми – Кадирова підкосив коронавірус

Безумный мир - Читать новость на русском

Володимир Путін люто ненавидить Олександра Габишева. Думає, що шаман вкрав у нього президентську удачу. З походом якута у 2019 році атомні ракети почали вибухати на випробуваннях, чудо-субмарини горять і тонуть, навіть опозиція в Москві починає бунтувати через місцеві вибори. А нещодавно коронавірус завдав удар в саме серце путінської системи влади – в Москву привезли Рамзана Кадирова.

Об этом говорится в новом видеоблоге Ивана Яковины "Безумный мир" на 24 канале.

Коронавирус скосил Кадырова

В российских околокремлевских кругах очень распространено мнение, что Владимир Путин люто ненавидит якутского шамана Александра Габышева. Причем ненавидит не просто так, а по очень серьезной причине – якобы шаман украл его президентскую удачу.

До слова Вічне життя для диктатора: якими методами Путін йде до мети

Конечно, к такой версии событий можно относиться с юмором, но объективная реальность сейчас ей не противоречит.

В последние года полтора у Путина буквально все валится из рук. С походом шамана в прошлом году атомные ракеты начали взрываться на испытаниях, космические ракеты – падать в океан, чудо-подлодки горят и тонут без видимых причин, и даже оппозиция в Москве начинает бунтовать из-за ничтожных местных выборов.

Ну, а дальше еще хуже: в декабре шаман пошел в новый поход, и тут же появился коронавирус. Пандемия обрушила цены на нефть и запустила ужасный экономический кризис. Природа, конечно, очистилась. Но у Путина сорвалиь 2 главных дела года:

  • сначала он не смог провести всеобщее голосование по объявлению себя вечным царем; 
  • потом пришлось отменить юбилейный парад победы.

А эти 2 мероприятия были исключительно важны для Путина. Референдум он воспринимает как подтверждение своей легитимности. Если угодно – небесного, божественого мандата на правление. Ну, а парад победы – символический акт своего доминирования, своей победы, своей власти.

После этого коронавирус стал выкашивать ряды ближайших соратников российского президента. В больнице оказался премьер-министр, 3 простых министров, несколько церковных начальников и даже личный пресс-секреатрь самого Путина.

Конечно, в такой ситуации любой человек начнет пугаться своей тени, а у Путина давно развилась самая настоящая оккультная паранойя. Он приказал своим дементорам арестовать и посадить его в Якутский Азбакан. Но, как выяснилось, Габышевская магия действует и оттуда.

В минувший четверг коронавирус нанес удар в самое сердце путинской системы власти. Специальным медицинским рейсом из Грозного в Москву доставили чеченского султана Рамзана Кадырова.

кадиров

Рамзана Кадыров / Фото "РИА Новости"

Как сообщают источники российских СМИ, несколько дней назад он почувствовал недомогание. Сначала он лечился как от обычной простуды, но это не помогло – ему стало хуже.

Компьютерная томография показала, что у него обширное поражение легочных тканей. В тяжелом состоянии Кадырова направили в одну из московских клиник для элиты – либо в Коммунарку, либо в ЦКБ.

Читайте також В житті Путіна настала чорна смуга: до чого тут якутський шаман Габишев

Как выяснилось, в Чечне за годы его правления так и не появилось ни одной больницы с достаточно подготовленным персоналом и необходимым оборудованием. Зато там появились десятки бентли и роллс-ройсов, но это другая тема.

Кстати, сам Кадыров предлагал бороться с нарушителями режима изоляции довольно жесткими методами. Давайте дадим ему слово:

Самого Кадырова вряд ли последнюю неделю держали в яме, но на людях он не появлялся с 15 мая. Судя по всему, состояние его здоровья и правда достаточно сложное. Хотя, конечно, он – человек относительно молодой, спортсмен, без вредных привычек. Наверняка поправится.

Что все это значит для Путина

Но тут надо сказать, что Чечня – это очень особенный регион России. Там очень много вооруженных людей, которые слушаются только одного начальника – Рамзана Кадырова.

Цікаво Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна

Если он на долгое время куда-то исчезнет, там может начаться борьба за власть между разными влиятельными людьми и дестабилизация ситуации. 

Если же российские врачи не смогут спасти Кадырова, то неприятности начнутся уже у самого Путина.

Он скован с чеченским лидером одной цепью. Без преданных Кадырову вооруженных отрядов сломается баланс власти в самой Москве. Режим Путина потеряет одну из своих несущих стен. Кадыров, кстати, тоже не сможет править Чечней без Путина и бесконечного потока денег из Москвы.

Между ними есть и сильная эмоциональная связь – Путин отчасти заменил Кадырову отца, убитого в 2004 году. А Кадыров стал для Путина сыном, о котором российский президент мечтал всю жизнь, но так и не получил.

кадиров
Рамзан Кадыров и Владимир Путин / Фото "РИА Новости"

Таким образом, сейчас можно без преувеличения сказать, что все силы российского государства сейчас брошены на спасение жизни Рамзана Кадырова – самого главного и самого близкого для президента РФ человека.

Посмотрите, какой кортеж вез Кадырова из аэропорта в больницу. Я думаю, английскую королеву возят намного скромнее.

Кортеж, который вез Кадырова из аэропорта в больницу: видео НВ

Сейчас, конечно, невозможно сказать, сумеют ли врачи вылечить Кадырова. Однако сам факт того, что его жизнь оказалась в большой опасности, должен очень сильно напрячь Владимира Путина.  Дело в том, что если и существуют какие-то высшие силы, то они прямым текстом уже кричат ему, что пора уходить на покой, если он не хочет стать следующим в очереди на неприятности.

Скорее всего, он их не послушает. Но тогда в дело вступят уже другие силы. По мнению ведущих российских социологов, уже летом текущего года в России начнутся массовые антиправительственные выступления. Кстати, шаман Габышев, которого так сильно не любит и боится Путин, полностью согласен с этим прогнозом.

Автор: Іван Яковина
Теги: Коронавірус COVID-19 Рамзан Кадиров Відеоблоги Володимир Путін Новини Росії Новини політики Безумный мир
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Гонконг готується до останньої битви зі злом
сьогодні , 21:00 Гонконг готується до останньої битви зі злом
Артур Харитонов
Найкращі детективи за останні роки, в яких складно передбачити сюжет
сьогодні , 17:30 Найкращі детективи за останні роки, в яких складно передбачити сюжет
Юлія Михайлова
5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
сьогодні , 13:27 5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
Марта Пономаренко