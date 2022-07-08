На днях владимир путин заявил, что государство-агрессор еще "ничего серьезно не начинало". Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков прокомментировал слова диктатора. Его цитируют росСМИ.

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песков объяснил слова путина

Так, слова главы кремля о том, что мы "еще ничего не начинали всерьез в Украине" означает то, что россия привлекла лишь незначительную часть своего потенциала в ходе войны.

Как отметил песков, их президент "апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран и Киева, о том, что Киев на поле боя будет двигаться вплоть до победы".

Здесь Путин напомнил, что потенциалы абсолютно несравнимы. Потенциал россии настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас вовлечена в ходе специальной военной операции,

– заявил российский пропагандист.

Что сказал путин

7 июля российский диктатор на встрече с фракциями Государственной думы заявил, что российская федерация якобы еще "всерьез не начинала" войну против Украины, но "чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться".

В то же время подчеркивает, что сама россия вроде бы не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

Арестович иронически отреагировал на абсурдные заявления путина

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не остался в стороне от очередных заявлений российского лидера. Он довольно иронически ответил ему: "не начинали, но уже заканчиваете".

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