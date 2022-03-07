О новом санкционном списке огласил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Сейчас известно о восьми россиянах, которых коснутся новые санкции Канады.
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Под персональные санкции Канады попали двое российских министров, трое пропагандистов, депутат и пресс-секретарь Путина – Дмитрий Песков.
Санкционный список Канады
- Михаил Мурашко, министр здравоохранения России;
- Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России;
- Владимир Соловьев, пропагандист;
- Маргарита Симонян, пропагандистка, главная редактора RT и МИА "Россия сегодня";
- Олег Дерипаска, олигарх;
- Павел Крашенников, депутат Государственной Думы;
- Константин Эрнст, пропагандист, гендиректор "Первого канала";
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России;
Канада вводит санкции против россиян
Ранее в Канаде сообщили, что наложат санкции на 10 ключевых лиц "Роснефти" и "Газпрома". Таким образом Канада хочет ударить по важным компаниям энергетического сектора России.
Также глава канадского правительства Джастин Трюдо обещал санкции персонально против Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.
Кроме того, Трюдо заверил, что Канады отменяет все разрешения на экспорт в Россию.
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