Так Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины – прокомментировал "новое лицо" украино-израильских отношений.

Премьер-министр Израиля позвонил Зеленскому после встречи с Путиным

Случилось это после того, как крупнейшая авиакомпания Израиля El Al разрешила оплачивать билеты с помощью российских карт "Мир".

Так, национальный авиаперевозчик хочет "обходить" санкции против страны-агрессора, добавил Кулеба.

Прием платежей в российской банковской системе "Мир" для обхода санкций – это безнравственно и удар по украинско-израильским отношениям,

– написал глава МИД.

Санкции против России

В результате нападения России на Украину, согласно санкциям, по картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, будет недоступна оплата за границей. В том числе и на зарубежных интернет-ресурсах.

Справка. Российская Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила 6 марта, что россиянам для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно будет оформить кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay (кобейджинговая – общая карта двух платежных систем).

Для оплаты в других странах клиенты смогут использовать разве что наличные или карты "Мир" в тех странах, где уже реализован их прием, например, в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и других.

Читайте текст сообщения из твиттера Кулебы:

