По словам Пескова, инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и участвуют в боевых действиях и тренировке ВСУ. Об этом он заявил в интервью росСМИ, информирует 24 Канал.

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Песков оправдывает массовые убийства украинцев

Наши военные все более эффективно осуществляют удары по таким целям (иностранными инструкторами – 24 Канал). Это очень хорошо с точки зрения продвижения специальной военной операции и достижения тех целей, которые поставлены,

– сказал Песков.

Он также отметил, что российские военные якобы "наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева".

"Киевский режим не брезгует ничем, и если наши военные продолжают свои удары исключительно по военным целям или околовоенным целям, то киевский режим, мы видим, они бьют кассетными боеприпасами по жилым кварталам и чисто гражданским целям", – цинично соврал представитель Кремля.

Он заверил, что "СВО" должно продолжаться.

В СтратКоми отреагировали на слова Пескова

По данным СтратКому, три из четырех российских ракет атакуют в Украине гражданские объекты – это жилые дома, детские больницы, учебные заведения, электростанции.

Это откровенный террор против мирного населения. И нарушение норм Международного гуманитарного права. За каждый запуск преступников ждет наказание,

– добавили в сообщении.

СтратКом показал инфографику, какие именно ракеты и дроны страна-террористка использует против гражданских.

Три из четырех российских ракет атакуют в Украине гражданские объекты / СтратКом

Напомним, россияне обстреляли Львов 4 сентября, в результате чего погибли 7 человек, еще 64 пострадали. 5 сентября в городе объявили Днем траура.