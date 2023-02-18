Заметим, что победивший на выборах президента Чехии в январе 2023 года Петер Павел, должен занять должность в марте. Будущий глава страны предостерегает: если Россия развалится после победы Украины "у нас может быть больше проблем, нам не с кем будет вести переговоры о разоружении".

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Павел пытался оправдаться

После своего резонансного заявления о возможных уступках Украины сказал, что все же считает реальной победу Украины в войне. Отвечая на вопрос относительно прогнозов результатов войны, заявил о необходимости "быть готовым к любому результату", однако отметил высокий шанс победы Украины.

"Украина эффективно отстаивает свои территории и есть хороший потенциал для успеха, но есть несколько условий", – сказал он.

Кроме того, чешский президент назвал три условия победы Украины, которые он видит:

все государства будут поддерживать тот же уровень поставки вооружения,

достаточная финансовая поддержка Украины, которая позволит компенсировать потери экономики,

ЕС сможет удержать действующий уровень санкции, чтобы предотвращать возобновление доходов России.

Как отреагировали в Украине

Дмитрий Кулеба ответил Петру Павелу, процитировав его слова.

Есть интеллектуальная ловушка, которую нужно избежать. Поддерживая Украину, нужно также верить в Украину, а не готовить ее к худшему,

– заявил министр.

Кроме того, Кулеба назвал недопустимым склонение Украины к уступкам. Он подчеркнул, что нет разницы между теми, кто говорит, что "Украина, возможно, уступит" и теми, кто утверждает, что "Украине, вероятно, придется уступить".

"Поэтому верьте в Украину и поддерживайте Украину, и мы победим", – заявил Кулеба.

Какая реакция европейских лидеров

Интересно, что такое мнение на "Украинском ланче", организованном Фондом Пинчука в рамках Мюнхенской конференции безопасности, высказал лишь один Павел. Остальные участники дискуссии вступили в спор с президентом Чехии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что быть реалистичным – это значит быть близоруким. Он также призвал всех партнеров Украины "верить в то, что вы делаете".

"Тем, кто говорит "будьте реалистичными", я хочу напомнить, что год назад "быть реалистичным" означало, не предполагать, что сегодня мы оказались здесь", – сказал Кристерссон.

В свою очередь, премьер Финляндии Санна Марин призвала не предлагать России "легкое поражение", избегая воображаемых нежелательных последствий.

Она утвердила, что Россия должна заплатить действительно высокую цену за атаку на Украину.

"Все 400 миллионов замороженных российских денег должны быть потрачены в Украине. Цена для России за это нападение должна быть действительно высокой. Если оно (наказание – 24 Канал) будет таким, чтобы его осилить – будет новое нападение. Россия должна действительно проиграть войну" , – заявила Марин.

Мюнхенская конференция: основные положения