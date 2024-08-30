Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 30 августа прибыл в Санкт-Петербург 30 августа. На повестке дня обсуждение вопроса энергетики.

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Скоро начнется новый газовый год

Сийярто убежден, что энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без российского газа. Он отметил, что это вопрос не идеологии, а физики и математики.

Кроме этого, он подчеркнул, что Венгрия довольна сотрудничеством с Россией в области энергетики, которая "является одним из ключей к безопасности поставок в страну".

Меньше чем через месяц, первого октября начнется новый газовый год, а также отопительный сезон. Даже сейчас наша ответственность понятна: обеспечить отопление венгерских домов,

– объяснил Сийярто.

Во время последнего массированного обстрела 26 августа Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.