Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 30 серпня прибув до Санкт-Петербурга 30 серпня. На порядку денному обговорення питання енергетики.

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Скоро почнеться новий газовий рік

Сіярто переконаний, що енергетична безпека Угорщини не може бути гарантована без російського газу. Він наголосив, що це питання не ідеології, а фізики та математики.

Крім цього, він підкреслив, що Угорщина задоволена співпрацею з Росією в галузі енергетики, яка "є одним із ключів до безпеки постачання до країни".

Менше ніж через місяць, першого жовтня почнеться новий газовий рік, а також опалювальний сезон. Навіть зараз наша відповідальність зрозуміла: забезпечити опалення угорських будинків,

– пояснив Сіярто.

Під час останнього масованого обстрілу 26 серпня Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України.