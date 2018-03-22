Петер Пеллегрини стал новым главой словацкого правительства

Сегодня, 22 марта, новый глава правительства Словакии социал-демократ Петер Пеллегрини принес присягу, а после этого состоялась церемония назначения членов его кабинета.

В Словакии сформировали новое правительство. На церемонии назначения членов кабинета присутствовал новый глава Петер Пеллегрини и министры культуры, юстиции и здравоохранения. Стоит отметить, что в течение месяца правительство должно получить вотум доверия парламента.

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"Сегодня мы назначили новых членов правительства, поскольку не можем игнорировать недоверие народа. Мы не можем игнорировать подозрения, что в словацкой политике присутствует организованная преступность. Поэтому наша ответственность – бороться за доверие граждан", – отметил президент Словакии Андрей Косичка.

Президент страны принял отставку предыдущего премьера Роберта Фицо на прошлой неделе. Тот ушел с должности после убийства журналиста, который расследовал коррупцию в словацких властных структурах, а именно – мошенничество с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянской мафии.

Напомним, журналиста Яна Куцяка и его невесту застрелили в конце февраля. С того времени в стране не утихали массовые антиправительственные протесты.