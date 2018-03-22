Петер Пеллегріні став новим головою словацького уряду

Сьогодні, 22 березня, новий голова уряду Словаччини соціал-демократ Петер Пеллегріні склав присягу, а після цього відбулася церемонія призначення членів його кабінету.

У Словаччині сформували новий уряд. На церемонії призначення членів кабінету був присутній новий голова Петер Пеллегріні та міністри культури, юстиції та охорони здоров'я. Варто зазначити, що протягом місяця уряд повинен отримати вотум довіри парламенту.

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"Сьогодні ми призначили нових членів уряду, оскільки не можемо ігнорувати недовіру народу. Ми не можемо ігнорувати підозри, що у словацькій політиці присутня організована злочинність. Тож наша відповідальність – боротись за довіру громадян", – зазначив президент Словаччини Андрій Кіска.

Президент країни прийняв відставку попереднього прем'єра Роберта Фіцо минулого тижня. Той пішов з посади після вбивства журналіста, який розслідував корупцію у словацьких владних структурах, а саме – шахрайство з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійської мафії.

Нагадаємо, журналіста Яна Куцяка та його наречену застрелили наприкінці лютого. З того часу в країні не вщухали масові антиурядові протести.