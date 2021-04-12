В Петербурге загорелось здание "Невской мануфактуры": погиб пожарный, есть пострадавшие
В Санкт-Петербурге 12 апреля вспыхнул масштабный пожар в здании фабрики "Невской мануфактуры". Огонь уже унес жизнь 1 пожарного. Также есть данные о пострадавших.
Источник:РБК
По предварительной информации, возгорание произошло на четвертом и пятом этажах здания, но огонь быстро распространился по помещениям.
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