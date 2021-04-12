В Санкт-Петербурге 12 апреля вспыхнул масштабный пожар в здании фабрики "Невской мануфактуры". Огонь уже унес жизнь 1 пожарного. Также есть данные о пострадавших.

По предварительной информации, возгорание произошло на четвертом и пятом этажах здания, но огонь быстро распространился по помещениям. Важно В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами: видео Новость дополняется...