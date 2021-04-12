У Санкт-Петербурзі 12 квітня спалахнула масштабна пожежа в будівлі фабрики "Невської мануфактури". Вогонь вже забрав життя 1 пожежника. Також є дані про постраждалих.

За попередньою інформацією, загоряння сталося на четвертому та п'ятому поверхах будівлі, але вогонь швидко поширився приміщеннями. Важливо У Харкові на ходу загорілась маршрутка з пасажирами: відео Новина доповнюється...