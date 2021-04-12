У Петербурзі загорілася будівля "Невської мануфактури": загинув пожежник, є постраждалі
У Санкт-Петербурзі 12 квітня спалахнула масштабна пожежа в будівлі фабрики "Невської мануфактури". Вогонь вже забрав життя 1 пожежника. Також є дані про постраждалих.
Джерело:РКБ
За попередньою інформацією, загоряння сталося на четвертому та п'ятому поверхах будівлі, але вогонь швидко поширився приміщеннями.
Важливо У Харкові на ходу загорілась маршрутка з пасажирами: відео
Новина доповнюється...
Поділитися новиною