В России 31 января возобновили акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Митингующие в Петербурге пришли к Мариинскому дворцу, где заседает городской парламент.

Источник: РБК

По подсчетам очевидцев, под дворцом собрались более 1 000 человек.

Важно Протесты в поддержку Навального: в России начали массово задерживать людей – фото, видео

Разгон митингующих в Петербурге

Протестующие в Петербурге пришли к зданию парламента через 2,5 часа после начала акции. На пути к Мариинскому дворцу людей все время задерживали силовики. Когда протестующие таки прибыли к месту назначения, их начала оттеснять целая армия ОМОНа.

Сначала люди вышли на тротуар перед дворцом, однако позже силовики оттеснили их. Присутствующих выдавили от парадного входа, затем – в близлежащий переулок Антоненко и на набережную реки Мойки.

Но одном из видео, которое появилось в сети, видно как в здание городского парламента бежали бойцы Росгвардии.

Бойцы Росгвардии бегут к зданию парламента Петербурга: смотрите видео

В Петербурге ОМОН оттеснил людей от здания городского парламента / Фото РБК

Протесты в России: главное

Протесты в российских городах вспыхнули 23 января. Тогда на улицы вышли более 100 тысяч россиян. Больше всего людей митинговали в Москве.

Тогда на улицы вышли более 100 тысяч россиян. Больше всего людей митинговали в Москве. Традиционно силовики массово задерживали и избивали людей. По информации правозащитников, тогда задержали более 3,8 тысяч протестующих. Зато демонстранты отвечали ОМОНовцам снежками.

По информации правозащитников, тогда задержали более 3,8 тысяч протестующих. Зато демонстранты отвечали ОМОНовцам снежками. Протесты возобновились через неделю – 31 января. На этот раз в ход пошли не только дубинки, но и слезоточивый газ, электрошокеры и даже табельный пистолет.

На этот раз в ход пошли не только дубинки, но и слезоточивый газ, электрошокеры и даже табельный пистолет. По состоянию на 31 января 12:00 силовики уже схватили более 900 протестующих.

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