В Петербурге целая армия ОМОНа оттеснила людей от здания городского парламента
В России 31 января возобновили акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Митингующие в Петербурге пришли к Мариинскому дворцу, где заседает городской парламент.
Источник: РБК
По подсчетам очевидцев, под дворцом собрались более 1 000 человек.
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Разгон митингующих в Петербурге
Протестующие в Петербурге пришли к зданию парламента через 2,5 часа после начала акции. На пути к Мариинскому дворцу людей все время задерживали силовики. Когда протестующие таки прибыли к месту назначения, их начала оттеснять целая армия ОМОНа.
Сначала люди вышли на тротуар перед дворцом, однако позже силовики оттеснили их. Присутствующих выдавили от парадного входа, затем – в близлежащий переулок Антоненко и на набережную реки Мойки.
Но одном из видео, которое появилось в сети, видно как в здание городского парламента бежали бойцы Росгвардии.
Бойцы Росгвардии бегут к зданию парламента Петербурга: смотрите видео
В Петербурге ОМОН оттеснил людей от здания городского парламента / Фото РБК
Протесты в России: главное
- Протесты в российских городах вспыхнули 23 января. Тогда на улицы вышли более 100 тысяч россиян. Больше всего людей митинговали в Москве.
- Традиционно силовики массово задерживали и избивали людей. По информации правозащитников, тогда задержали более 3,8 тысяч протестующих. Зато демонстранты отвечали ОМОНовцам снежками.
- Протесты возобновились через неделю – 31 января. На этот раз в ход пошли не только дубинки, но и слезоточивый газ, электрошокеры и даже табельный пистолет.
- По состоянию на 31 января 12:00 силовики уже схватили более 900 протестующих.
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