В Петербурге на антивоенном митинге, на который вышли на 4 день войны России против Украины, полиция врывается в толпу протестующих. Задержанных бьют ногами и дубинками.

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Путинские силовики вбегают скручивают людей сразу в толпе, бросают на землю и бьют ногами по голове. В то же время с прессой ведут себя также очень жестоко – толкают и бьют дубинками.

В России в ряде городов продолжают задерживать тех своих граждан, что выступают против войны с Украиной. В частности, в Москве во время антивоенной акции на Новом Арбате задержали женщину с плакатом "Путин = Гитлер".

Силовики в России жестоко задерживают митингующих: смотрите видео

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