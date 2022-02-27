У Петербурзі на антивоєнному мітингу, на який вийшли на 4 день війни Росії проти України, поліція вривається в натовп протестувальників. Затриманих б'ють ногами та кийками.

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Путінські силовики вбігають скручують людей одразу в натовпі, кидають на землю і б'ють ногами по голові. Водночас з пресою поводяться також дуже жорстоко – штовхають та б'ють кийками.

У Росії в низці міст продовжують затримувати тих своїх громадян, що виступають проти війни з Україною. Зокрема, у Москві під час антивоєнної акції на Новому Арбаті затримали жінку із плакатом "Путін = Гітлер".

Силовики у Росії жорстоко затримують мітингувальників: дивіться відео

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