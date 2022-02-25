Сбор подписей организовал Лев Пономарев, исполнительный директор общероссийского движения "За права человека". В декабре 2020 года он был признан Россией "иностранным агентом".

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Основные тезисы петиции "Нет войне"

В петиции "Нет войне", которая призывает остановить войну России против Украины, говорится, что о категорическом неприятии военной агрессии публично выступили множество россиян – от интеллигенции до отставных генерал-полковников и экспертов Валдайского форума.

Подписанты объявляют о начале формирования антивоенного движения в России и поддержке всех мирных форм антивоенного протеста.

Требуем немедленно остановить огонь со стороны вооруженных сил России, а также их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина,

– говорится в петиции.

Подписанты также утверждают, что признают военными преступниками всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную пропаганду, которая оправдывает войну, в российских СМИ.

"Сделайте это (подпишите петицию – ред. 24 канал) хотя бы для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости власти, которая превратила само государство и народы России в инструмент своих преступлений", – призывает текст петиции.