Збір підписів організував Лев Пономарьов, виконавчий директор загальноросійського руху "За права людини". У грудні 2020 року він був визнаний Росією "іноземним агентом".
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Основні тези петиції "Ні війні"
У петиції "Ні війні", яка закликає зупинити війну Росії проти України, йдеться, що про категоричне неприйняття військової агресії публічно виступили безліч росіян – від інтелігенції до відставних генерал-полковників і експертів Валдайського форуму.
Підписанти оголошують про початок формування антивійськового руху у Росії і підтримку усіх мирних форм антивійськового протесту.
Вимагаємо негайно зупинити вогонь з боку збройних сил Росії, а також їхнього негайного виведення з території суверенної держави Україна,
– йдеться у петиції.
Підписанти також стверджують, що визнають військовими злочинцями всіх, хто ухвалював рішення про початок бойових дій на сході України, санкціював агресивну пропаганду, що виправдовує війну, у російських ЗМІ.
"Зробіть це (підпишіть петицію – ред. 24 канал) хоча б для того, щоб продемонструвати всьому світу, що в Росії були, є і будуть люди, які не приймуть підлості влади, котра перетворила саму державу і народи Росії в інструмент своїх злочинів", – закликає текст петиції.