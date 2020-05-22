Петиция о передаче Киево-Печерской Лавры ПЦУ: как ответил Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского призвали передать Киево-Печерскую Лавру в пользование Православной церкви Украины. Сейчас храм арендует Украинская православная церковь Московского патриархата. Зеленский уже ответил на призыв. По его словам, этим вопросом должен заниматься Кабинет Министров Украины.

Києво-Печерську Лавру закликали передати ПЦУ

Відповідна петиція з’явилася на сайті українського президента. Документ підписали 27 тисяч 505 осіб із 25 тисяч необхідних. Тому Зеленський змушеним був розглянути петицію.

Детальніше Зеленського закликали передати Києво-Печерську лавру Московського патріархату ПЦУ

Коротко про документ

Петицію ініціював Олексій Кравчук.

За словами автора, Православна церква України – автокефальна православна церква на території України, п'ятнадцята в диптиху.

Водночас Константинопольська церква (Вселенський патріархат) вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії.

Саме тому цілком справедливо, щоб духовну святиню використовувала ПЦУ, яку визнав православний світ.

Крім того, у петиції мовиться, що УПЦ МП не є автокефальною.

Ще одна петиція щодо Києво-Печерської Лаври

На сайті українського президента також з’явився заклик залишити Лавру у підпорядкуванні УПЦ МП. Станом на вечір 22 травня документ назбирав 14 тисяч 452 підписи з 25 тисяч необхідних.

Детальніше про цю петицію

Автор – Родіон Абрамович.

На його переконання, автор у петиції щодо передачі Лаври ПЦУ навів власні суб’єктивні міркування.

Тому цей документ не тільки начебто вводить в оману безпосереднього її адресата (президента України), а і тих осіб, які будуть її підтримувати.

Також ця петиція начебто є направленою на розпалювання міжконфесійного конфлікту.

Автор переконує, що чинне законодавство України не містить такого правового інституту, як "автокефалія церкви".

За його словами, церква є релігійною організацією, діяльність якої в частині реєстрації, функціонування та ліквідації регулюється аналогічним, як і щодо звичайних юридичних осіб, чином.

Тобто, додає автор, з позиції закону, Церква – це юридична особа, яка повинна мати свій статут та повинна бути зареєстрованою або ліквідованою у встановленому законом порядку.

Крім того, він звинуватив автора попереднього документу у наданні неправдивої інформації, що ПЦУ є єдиною автокефальною православною церквою на території України. На його переконання, на аналогічний статус претендують ще щонайменше 28 релігійних організацій.

Водночас, за його словами, Лавру не може використовувати ПЦУ, оскільки її визнали лише 3 помісні церкви (Константинопольська, Олександрійська та Еладська). Натомість такої відповіді не було від решти 12 Церков.

Пане Президенте, ми ще раз наголошуємо, що статус автокефалії або його відсутність, або суб’єктивна та упереджена, із спотворенням фактів, оцінка тією чи іншою особою дій священнослужителів орендаря не є юридичною підставою для припинення орендних відносин,

– заявляє Родіон Абрамович.

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Петицію щодо залишення Лаври у користуванні УПЦ МП підтримав Ломаченко

Український боксер, чмпіон світу в легкій вазі за версіями WBO, WBA і WBC Василь Ломаченко закликав підписати петицію авторства Абрамовича.

"Брати та сестри! Петиція на підтримку Лаври запрацювала. Просимо посилання максимально поширити серед усіх прихожан в групах вайбер з проханням цю петицію підписати", – написав він у інстаграмі.

Що каже про це Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо передачі Лаврі ПЦУ. Він наголосив, що згідно з законом, органи державної влади та органи місцевого самоврядування є зобов'язаними діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачених Конституцією.

Крім того, за законом Кабінет Міністрів займається питаннями управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами.

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Відповідно до закону, Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності та щодо них виконує функції з управління. Також уряд визначає ті об’єкти, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління,

– підсумував Зеленський.