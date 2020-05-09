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Онуфрий и Новинский пришли с делегацией из лавры в Парк Вечной Славы: фото, видео

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Онуфрий, Новинский и делегация из лавры пришли в Парк Вечной Славы
Онуфрий, Новинский и делегация из лавры пришли в Парк Вечной Славы / pravda.com.ua

Несмотря на вспышку коронавируса в Киево-Печерской лавре делегация оттуда во главе с митрополитом Онуфрием и нардепом Вадимом Новинским вышла на акцию 9 мая. По случаю Дня победы над нацизмом они пришли в Парк Вечной Славы возложить цветы и венки.

Представители Киево-Печерской лавры, которая закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса, решили публично почтить День победы, пишет ТСН.

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В День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Парке Вечной Славы возложить цветы и венки пришла целая делегация лавры,
– говорится в сообщении.

Ее возглавил митрополит Онуфрий и народный депутат Вадим Новинский, у которого ранее диагностировали коронавирус.

Защитные маски участники делегации надели перед тем, как зайти на территорию парка. Однако Новинский был вообще без маски, а ву Онуфрия она была спущена на подбородок.

Представители УПЦ МП отслужили памятный молебен по случаю Дня победы.

Онуфрій і Новинський вшанували День Перемоги
Онуфрий с представителями лавры пришли в Парк Вечной Славы по случаю 9 мая / Фото "Украинской правды"

Делегация из Киево-Печерской лавры во главе с Онуфрием в Парке Вечной Славы: видео

Что говорит Онуфрий

Митрополит заявил, что нужно проще относиться к коронавирусу, пишет в телеграммеPavlovskyNews.

Кто может перечислить больных? Мы все больны! У каждого своя болячка,
– отметил Онуфрий.

И добавил, что люди болеют, потому что сезон и не стоит сразу думать, что это COVID-19. А то, что кто-то умирает, следует воспринимать нормально.

Чем поделился нардеп Новинский

Депутат рассказал, как болел коронавирусом. По словам Новинского, начало болезни у него было бессимптомным. Сдать тест он решил, ведь контактировал с зараженными COVID-19. Лишь на 5-й день у него появились симптомы. Но выздоровел он быстро.

Коронавирус в Киево-Печерской лавре и у Новинского: кратко

  • Лавра с 13 апреля закрыта на карантин. Коронавирус обнаружили у более 100 человек на территории лавры. Заболели священники, монахи, студенты расположенной там Киевской духовной академии, ее ректор, епископ Сильвестр.
  • Вадим Новинский накануне сообщил, что выздоровел от COVID-19.
  • По информации СМИ, в апреле коронавирус обнаружили и у митрополита Онуфрия. Однако церковь официально этого не подтвердила.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: 9 мая Києво-Печерськая лавра Религия Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Вадим Новинский УПЦ МП
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