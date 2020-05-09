Онуфрий и Новинский пришли с делегацией из лавры в Парк Вечной Славы: фото, видео
Несмотря на вспышку коронавируса в Киево-Печерской лавре делегация оттуда во главе с митрополитом Онуфрием и нардепом Вадимом Новинским вышла на акцию 9 мая. По случаю Дня победы над нацизмом они пришли в Парк Вечной Славы возложить цветы и венки.
Представители Киево-Печерской лавры, которая закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса, решили публично почтить День победы, пишет ТСН.
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В День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Парке Вечной Славы возложить цветы и венки пришла целая делегация лавры,
– говорится в сообщении.
Ее возглавил митрополит Онуфрий и народный депутат Вадим Новинский, у которого ранее диагностировали коронавирус.
Защитные маски участники делегации надели перед тем, как зайти на территорию парка. Однако Новинский был вообще без маски, а ву Онуфрия она была спущена на подбородок.
Представители УПЦ МП отслужили памятный молебен по случаю Дня победы.
Онуфрий с представителями лавры пришли в Парк Вечной Славы по случаю 9 мая / Фото "Украинской правды"
Делегация из Киево-Печерской лавры во главе с Онуфрием в Парке Вечной Славы: видео
Что говорит Онуфрий
Митрополит заявил, что нужно проще относиться к коронавирусу, пишет в телеграммеPavlovskyNews.
Кто может перечислить больных? Мы все больны! У каждого своя болячка,
– отметил Онуфрий.
И добавил, что люди болеют, потому что сезон и не стоит сразу думать, что это COVID-19. А то, что кто-то умирает, следует воспринимать нормально.
Чем поделился нардеп Новинский
Депутат рассказал, как болел коронавирусом. По словам Новинского, начало болезни у него было бессимптомным. Сдать тест он решил, ведь контактировал с зараженными COVID-19. Лишь на 5-й день у него появились симптомы. Но выздоровел он быстро.
Коронавирус в Киево-Печерской лавре и у Новинского: кратко
- Лавра с 13 апреля закрыта на карантин. Коронавирус обнаружили у более 100 человек на территории лавры. Заболели священники, монахи, студенты расположенной там Киевской духовной академии, ее ректор, епископ Сильвестр.
- Вадим Новинский накануне сообщил, что выздоровел от COVID-19.
- По информации СМИ, в апреле коронавирус обнаружили и у митрополита Онуфрия. Однако церковь официально этого не подтвердила.
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