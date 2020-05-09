Онуфрій та Новинський прийшли з делегацією з лаври до Парку Вічної Слави: фото, відео
Попри спалах коронавірусу в Києво-Печерській лаврі делегація звідти на чолі з митрополитом Онуфрієм та нардепом Вадимом Новинським вийшла на акцію. З нагоди Дня перемоги над нацизмом вони прийшли до Парку Вічної Слави покласти квіти та вінки.
Представники Києво-Печерської лаври, яка закрита на карантин через спалах коронавірусу, вирішили публічно вшанувати День перемоги, пише ТСН.
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У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні до Парку Вічної Слави покласти квіти та вінки прийшла ціла делегація лаври,
– йдеться у повідомленні.
Її очолив митрополит Онуфрій та народний депутат Вадим Новинський, в якого раніше діагностували коронавірус.
Захисні маски учасники делегації одягли перед тим, як зайти на територію парку. Однак Новинський був взагалі без маски, а в Онуфрія вона була спущена на підборіддя.
Представники УПЦ МП відслужили пам’ятний молебень з нагоди Дня перемоги.
Онуфрій з представниками лаври прийшли до Парку Вічної Слави з нагоди 9 травня / Фото "Української правди"
Делегація з Києво-Печерської лаври на чолі з Онуфрієм у Парку Вічної Слави: відео
Що каже Онуфрій
Митрополит заявив, що потрібно простіше ставитися до коронавірусу, пише у телеграмі PavlovskyNews.
Хто може перерахувати хворих? Ми всі хворі! Кожен має свою болячку,
– зазначив Онуфрій.
Та додав, що люди хворіють, бо сезон і не варто відразу думати, що це COVID-19. А те, що дехто помирає, слід сприймати нормально.
Чим поділився нардеп Новинський
Депутат розповів, як хворів на коронавірус. За словами Новинського, початок хвороби у нього був безсимптомний. Здати тест він вирішив, адже контактував з зараженими COVID-19. Лише на 5-ий день у нього з’явилися симптоми. Але одужав він швидко.
Коронавірус у Києво-Печерській лаврі та Новинського: коротко
- Лавра від 13 квітня закрита на карантин. Коронавірус виявили у понад 100 людей на території лаври. Захворіли священники, ченці, студенти розташованої там Київської духовної академії, її ректор, єпископ Сильвестр.
- Вадим Новинський напередодні повідомив, що одужав від COVID-19.
- За інформацією ЗМІ, у квітні коронавірус виявили і в митрополита Онуфрія. Однак церква офіційно цього не підтвердила.