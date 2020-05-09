Онуфрій та Новинський прийшли з делегацією з лаври до Парку Вічної Слави: фото, відео

Попри спалах коронавірусу в Києво-Печерській лаврі делегація звідти на чолі з митрополитом Онуфрієм та нардепом Вадимом Новинським вийшла на акцію. З нагоди Дня перемоги над нацизмом вони прийшли до Парку Вічної Слави покласти квіти та вінки.

Представники Києво-Печерської лаври, яка закрита на карантин через спалах коронавірусу, вирішили публічно вшанувати День перемоги, пише ТСН.

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У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні до Парку Вічної Слави покласти квіти та вінки прийшла ціла делегація лаври,

– йдеться у повідомленні.

Її очолив митрополит Онуфрій та народний депутат Вадим Новинський, в якого раніше діагностували коронавірус.

Захисні маски учасники делегації одягли перед тим, як зайти на територію парку. Однак Новинський був взагалі без маски, а в Онуфрія вона була спущена на підборіддя.

Представники УПЦ МП відслужили пам’ятний молебень з нагоди Дня перемоги.



Онуфрій з представниками лаври прийшли до Парку Вічної Слави з нагоди 9 травня / Фото "Української правди"

Делегація з Києво-Печерської лаври на чолі з Онуфрієм у Парку Вічної Слави: відео

Що каже Онуфрій

Митрополит заявив, що потрібно простіше ставитися до коронавірусу, пише у телеграмі PavlovskyNews.

Хто може перерахувати хворих? Ми всі хворі! Кожен має свою болячку,

– зазначив Онуфрій.

Та додав, що люди хворіють, бо сезон і не варто відразу думати, що це COVID-19. А те, що дехто помирає, слід сприймати нормально.

Чим поділився нардеп Новинський

Депутат розповів, як хворів на коронавірус. За словами Новинського, початок хвороби у нього був безсимптомний. Здати тест він вирішив, адже контактував з зараженими COVID-19. Лише на 5-ий день у нього з’явилися симптоми. Але одужав він швидко.

Коронавірус у Києво-Печерській лаврі та Новинського: коротко