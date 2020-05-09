Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Онуфрій та Новинський прийшли з делегацією з лаври до Парку Вічної Слави: фото, відео

-
Онуфрій, Новинський та делегація з лаври прийшли до Парку Вічної Слави
Онуфрій, Новинський та делегація з лаври прийшли до Парку Вічної Слави / pravda.com.ua

Попри спалах коронавірусу в Києво-Печерській лаврі делегація звідти на чолі з митрополитом Онуфрієм та нардепом Вадимом Новинським вийшла на акцію. З нагоди Дня перемоги над нацизмом вони прийшли до Парку Вічної Слави покласти квіти та вінки.

Представники Києво-Печерської лаври, яка закрита на карантин через спалах коронавірусу, вирішили публічно вшанувати День перемоги, пише ТСН.

Читайте також Зеленський звернувся до українців з нагоди 9 травня: що говорив президент

У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні до Парку Вічної Слави покласти квіти та вінки прийшла ціла делегація лаври,
– йдеться у повідомленні.

Її очолив митрополит Онуфрій та народний депутат Вадим Новинський, в якого раніше діагностували коронавірус.

Захисні маски учасники делегації одягли перед тим, як зайти на територію парку. Однак Новинський був взагалі без маски, а в Онуфрія вона була спущена на підборіддя.

Представники УПЦ МП відслужили пам’ятний молебень з нагоди Дня перемоги.

Онуфрій і Новинський вшанували День Перемоги
Онуфрій з представниками лаври прийшли до Парку Вічної Слави з нагоди 9 травня / Фото "Української правди"

Делегація з Києво-Печерської лаври на чолі з Онуфрієм у Парку Вічної Слави: відео

Що каже Онуфрій

Митрополит заявив, що потрібно простіше ставитися до коронавірусу, пише у телеграмі PavlovskyNews.

Хто може перерахувати хворих? Ми всі хворі! Кожен має свою болячку,
– зазначив Онуфрій.

Та додав, що люди хворіють, бо сезон і не варто відразу думати, що це COVID-19. А те, що дехто помирає, слід сприймати нормально.

Чим поділився нардеп Новинський

Депутат розповів, як хворів на коронавірус. За словами Новинського, початок хвороби у нього був безсимптомний. Здати тест він вирішив, адже контактував з зараженими COVID-19. Лише на 5-ий день у нього з’явилися симптоми. Але одужав він швидко.

Коронавірус у Києво-Печерській лаврі та Новинського: коротко

  • Лавра від 13 квітня закрита на карантин. Коронавірус виявили у понад 100 людей на території лаври. Захворіли священники, ченці, студенти розташованої там Київської духовної академії, її ректор, єпископ Сильвестр.
  • Вадим Новинський напередодні повідомив, що одужав від COVID-19.
  • За інформацією ЗМІ, у квітні коронавірус виявили і в митрополита Онуфрія. Однак церква офіційно цього не підтвердила.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус в Україні 9 травня Карантин в Україні 2020 Новини України Вадим Новинський УПЦ МП
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Наша мета і боротьба сьогодні – "ніколи знову"
сьогодні , 15:35 Наша мета і боротьба сьогодні – "ніколи знову"
Святослав Вакарчук
Коронавірус та СРСР: що спільного?
сьогодні , 12:00 Коронавірус та СРСР: що спільного?
Андрій Любка
Маєтки олігархів: де живе Рінат Ахметов та хто його сусіди
сьогодні , 07:50 Маєтки олігархів: де живе Рінат Ахметов та хто його сусіди
Ярослав Голобородько