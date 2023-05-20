Автор петиции Максим Кондрюк возмущался, что на 9-й год войны "московские попы продолжают обманывать головы украинцам", а делают это на выделенной Киевским городским советом земле.
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Кличко поддержал петицию
Кличко отметил, что поддерживает петицию, "учитывая полномасштабное вторжение России и войну".
Он рассказал, идет работа по инвентаризации земельных участков, переданных в аренду или пользование организациям, пропагандирующим или отрицающим факт российской агрессии.
На рассмотрение Киевского горсовета вносят решение об отказе в предоставлении земельных участков таким религиозным организациям.
Нужно "дополнительное основание"
Однако Кличко отметил, что нужно "дополнительное основание" для прекращения договоров аренды – чтобы Верховная Рада приняла законопроект №8371. Им делают невозможным деятельность "религиозных организаций, руководящий центр которых в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.
После принятия законопроекта арендодатели Киева будут принимать меры по расторжению договоров аренды с УПЦ МП.