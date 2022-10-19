Инициатором петиции стала Анастасия Клименко. По состоянию на 19 октября она набрала 25 тысяч 588 подписей. Хотя нужно только 25 тысяч.

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Петиция о запрете россиянам осуществлять культурную деятельность в Украине

Автор петиции призывает увеличить количество украинского контента на телевидении, в театрах, радио и сфере кинематографа. Клименко подчеркнула, что творческое сообщество имеет целью развитие целостного и ценностного украинского культурного пространства.

Мы хотим работать с художниками из цивилизованного мира, для кого права людей имеют значение. Просим вас помочь нам на культурном фронте и поддержать наше обращение,

– говорится в сообщении.

Главные требования петиции:

Запретить гражданам России осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.

Запретить трансляцию любого телевизионного и киноконтента (фильмов, сериалов, документальных фильмов) в эфирах украинских телеканалов с участием россиян или созданного на территории России.

Ограничить распространение продуктов русской культуры (литературных произведений, представлений, художественных работ) на территории Украины.

В Украине запретили российскую музыку в общественных местах

Напомним, что в июне Верховная рада приняла закон, запрещающий российскую музыку в Украине на телевидении, радио, развлекательных заведениях, школах, общественном транспорте, гостиницах, ресторанах, кино и другом публичном пространстве.

В Раде также решили создать список российских артистов, на которых не распространяется запрет. Речь идет о музыкальных исполнителях, которые осуждают вооруженную агрессию России против Украины.

Также Верховная Рада запретила импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и Белоруссии.

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